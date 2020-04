Oggi a #CasaSkySport: Cassano e Toldo. Stasera a Calciomercato c'è Fabio Liverani

E non mancheranno nel corso della giornata, gli aggiornamenti e tutte le notizie in merito alla possibile ripartenza del calcio : oggi su questo tema parlerà infatti il Ministro dello Sport, Spadafora.

Oggi, in occasione della “Giornata della Terra 2020” (Earth Day), Sky Sport24 racconterà i quattro elementi naturali (aria, acqua, terra, fuoco) e la correlazione che può esserci tra essi e lo sport. L’ARIA nei “voli” degli atleti Sara Simeoni (salto in alto) e Armand Duplantis (record salto con l'asta), nelle schiacciate dell’ex campione NBA Michael Jordan e nei gol “in sospensione” di Cristiano Ronaldo. L’ACQUA come “essenza” del nuoto, della vela, del canottaggio e di tutti gli sport acquatici, la TERRA come “humus” di quelle discipline dove il terreno di gioco diventa determinante (erba, terra rossa e cemento nel tennis, il “green” nel golf, la sabbia nel beach volley, solo per citarne alcuni). Infine il FUOCO , rappresentato dal simbolo di tutti gli sport, la fiamma olimpica.

Alle 20.15 puntata interamente dedicata a Michael Jordan quella di "Sky Sport Room Daily" in onda questa sera su Sky Sport24. La discussione prende spunto da “The Last Dance” , la docu-serie del momento in onda su Espn negli Stati Uniti e su Netflix in Italia. Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò a ruota libera sul mondo di Jordan.

Infine, alle 23.30, a chiudere la giornata di Sky Sport24 saranno Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini con “Calciomercato-L’Originale”. Ospite di questa sera l’ex centrocampista ed allenatore del Lecce, Fabio Liverani.

Da non perdere per tutti i tifosi del Napoli, ma non solo, il “Mertens Day”: su Sky Sport Uno un’intera giornata per rivedere le partite e tutti i gol dell’attaccante belga. Per gli interisti è invece tempo di votare: oggi lo #SkySportYou è infatti dedicato a Lukaku: da casa potete decidere la partita che volete rivedere in onda giovedì sera, in prima serata, su Sky Sport Uno.

Infine, su Sky Sport Formula 1, l’operazione amarcord è legata alla stagione 2017, mentre su Sky Sport MotoGP prosegue il racconto della stagione 2014.