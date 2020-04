L'ex fuoriclasse della Nazionale annuncia su Instagram il primo traguardo della raccolta fondi: "Un segno del destino il numero 4. Come i mondiali vinti dall'Italia"

Be Champion against Covid. L'Italia campione del mondo vince ancora una volta: dopo oltre un mese di campagna di sensibilizzazione sui social, la raccolta fondi promossa dalla Nazionale del 2006 a favore della Croce Rossa Italiana centra un importante risultato di solidarietà. "Sono molto contento e orgoglioso di dirvi che insieme ai miei compagni del Mondiale 2006 e grazie al vostro contributo abbiamo comprato e donato alla Croce Rossa Italiana 4 ambulanze", annuncia con un post su Instagram Alessandro Del Piero. "Sono ultramoderne, dotate di nuovi sistemi di biocontenimento e al termine di questa pandemia (speriamo al più presto) potranno essere utilizzate normalmente". Poi l'enfasi sul numero 4: "Un segno del destino, come i mondiali vinti dall'Italia. Grazie davvero a tutti perché abbiamo dimostrato il valore di essere un'unica grande squadra!".