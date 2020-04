1/23

L.R. VICENZA (1982-1985) - La prima figurina non c'è ancora, solo un ritratto di quel giovane talento di cui Gianni Brera dirà ricordargli "Peppìn Meazza". Gol su gol nelle giovanili, poi la prima rete in C1 contro quella che sarà la sua ultima squadra, il Brescia. Contribuendo alla promozione in B dove lui non giocherà, passando direttamente tra in grandi in A e guadagnandosi la prima "figu".

