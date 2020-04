Sky Sport eCup: i risultati del 6° torneo

Il 25 Aprile si è tenuto il sesto torneo della Sky Sport eCup. Il vincitore è un volto conosciuto: Riccardo Gargiulio, che era arrivato secondo al primo torneo. Vediamo come è riuscito questa volta a qualiricarsi per la finale del 30 Aprile...

Il 25 Aprile 2020 si è disputata la 6^delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup. Ricordiamo che gli 8 vincitori delle giornate torneo si sfideranno nella fase finale per conquistare il titolo di campione della prima edizione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Come al solito, si sono sfidati tra loro 512 FIFA 20 players provenienti da tutta Italia.

In finale abbiamo rivisto Riccardo Gargiulo (Fifa_ita99 - Roma), che era stato sconfitto nel 1° torneo da Jack Gjetaj. Il suo avversario Antonio Tontaro (Zfra2000 - Francia); conosciamoli meglio!

I finalisti

Riccardo Gargiulo è il diciassettenne di Meta (NA) che era arrivato in finale al primo torneo, perdendo però al Golden Gol. Ricordiamo che Riccardo è giocatore da Fifa10, tifa Inter e questa volta ha scelto la Roma (schierata in finale con un 4-2-3-1). A sfidarlo Antonio Tontaro: 20 anni, proveniente da Afragola (NA): ha iniziato a giocare con Fifa12. Tifa Napoli e in finale ha schierato la sua Francia con un 4-2-3-1.

La finale

La finale è stata sicuramente tra le più belle e combatutte: 3-2 al 90' per Riccardo Gargiulio dopo essere stato sotto 0-2 e posto assicurato per il torneo del 30 aprile, dove magari potrà prendersi la rivincita con Jack Gjetaj

Zfra2000 (Francia) - Fifa_ita99 (Roma) 2-3