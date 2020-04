Un fan club di Roberto Baggio, fondato in Cina nel 1998, è riuscito a raccogliere fondi per sostenere la popolazione italiana colpita dal coronavirus attraverso la donazione di 22 mila mascherine, destinate ad alcuni ospedali delle zone più colpite. Così, lo stesso Baggio ha voluto ringraziare con un videomessaggio inviato al profilo Instagram del fan club, HeroBaggio, in cui dice quanto segue: "Ciao ragazzi, sono qui per questo breve video di ringraziamento che voglio fare a tutti voi perché sono arrivate migliaia di mascherini per gli ospedali di Vicenza e Brescia. Non so come ringraziarvi, è stato un gesto meraviglioso e avete dato tanta speranza a molte persone: un gesto apparentemente così semplice. Grazie per tutto, vi abbraccio per tutto e spero di vedervi presto. Grazie". Questa invece è la didascalia che accompagna il post: "L'umanità è il nostro linguaggio comune. Quanto incredibile l'amore per un grande talento come Roberto Baggio che porta a queste bellissime iniziative di solidarietà. Grazie, Roby e Signora Andreina. Grazie a tutti. Insieme supereremo!".