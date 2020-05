Il Viminale ha pubblicato il nuovo modello di autocertificazione per la Fase 2 da usare per gli spostamenti dal 4 maggio. Può comunque essere utilizzato ancora il precedente modulo, barrando le voci non più attuali. Il Viminale specifica che l'autodichiarazione è in possesso anche degli agenti di polizia e può quindi essere compilata al momento del controllo

