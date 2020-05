Dopo il rinvio, a causa del coronavirus, il campionato in Corea del Sud è ufficialmente iniziato. La gara inaugurale della 1^ giornata di K-League, in uno stadio rigorosamente a porte chiuse, ha visto lo Jeonbuk battere 1-0 il Suwon: successo deciso dal gol all'84' di Lee Dong-gook. Il 41enne ha segnato almeno un gol nel campionato coreano in tutte le 22 stagioni disputate: l'unico anno a vuoto è il 2007, in cui militava nel Middlesbrough in Premier League. Ecco le immagini più suggestive

