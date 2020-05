3/15

MARCELLO LIPPI (Juventus 1994-1999 e 2001-2004). In mezzo la parentesi nerazzurra, panni in cui non si trovò mai pienamente a proprio agio. E così, dopo l’addio con dimissioni del ’99 (dopo i 3 scudetti e la Champions vinti in 5 anni) la tentazione di tornare fu irresistibile, ed ebbe ragione: arrivarono altri 2 titoli