Al Ceres Stadium, per il match di Superliga Agf-Randers, ci sarà posto per i tifosi nonostante la gara si disputi a porte chiuse. Com'è possibile? Il club di casa ha installato allo stadio una serie di maxi-schermo a cui si collegheranno i tifosi attraverso l'app Zoom per far sentire ai giocatori la propria presenza