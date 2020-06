Ha lo stesso cognome di un simbolo del calcio brasiliano e mondiale, ha compiuto 16 anni lo scorso 4 marzo e la sua clausola rescissoria per l'estero vale 300 milioni di reais, ovvero circa 50 milioni di euro: storia di Matheus Nascimento, stella nascente del Botafogo che ha lo stesso cognome di Pelé ma non sembra preoccuparsene. Il gioiello dell'Alvinegro, come il Botafogo è conosciuto in patria, ha vinto il Sudamericano Under 15 con il Brasile e ha firmato il suo primo contratto con il club. La scadenza è fissata a dicembre 2023, con durata massima di tre anni consentita dalla legislazione nazionale. La firma è stata annunciata dal club e dallo stesso giocatore su Instagram con un video che mostra un giovanissimo Matheus con la maglia del Botafogo, concluso da un tweet con una promessa: "Andiamo a scrivere il futuro".