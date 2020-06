1/32

Tutti i rigori degli ultimi 3 anni in Europa: il CIES li ha contati e catalogati, giungendo a conclusioni interessanti. La Serie A ad esempio risulta il campionato in cui ne sono stati concessi di più e con la maggior frequenza, tra i 5 principali tornei del continente: uno ogni 249 minuti, per un totale di 367. Seguono la Ligue 1 e la Liga.

La classifica delle squadre più precise ai rigori