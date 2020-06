Totti perde il Rolex e chiede aiuto ai tifosi

L'ex capitano della Roma ha chiesto aiuto attraverso i social per la ricerca di un preziosissimo Rolex andato perso e sul cui cinturino ci sono due placchette con la lettera C dei figli Cristian e Chanel: "Ci ho condiviso tutta la mia carriera. Nel caso verrò io stesso a prenderlo"

Succede anche ai campioni di perdere qualcosa di caro, che proprio per questo deve essere ritrovato a tutti i costi. Ci sta provando pure Francesco Totti che, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram e poi rilanciata anche da Ilary Blasi, ha chiesto aiuto per ritrovare il suo prezioso Rolex: "Un orologio a cui ero molto legato - ha spiegato l'ex capitano della Roma - e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo!". Beh, il motivo di così tanta attenzione è chiaro e lo ha spiegato lui stesso: "Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel, due dei tre figli)". Una vera e propria preghiera, nonostante si tratti di un'impresa proibitiva: "So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce...", ha aggiunto Totti, che ha pure allegato un recapito telefonico (3488888940) da contattare in caso di ritrovamento. Infine la sorpresa finale: "Se la ricerca dovesse andare a buon fine, verrò io di persona a prenderlo".