In una lunga intervista a 'La Nacion', l'ex capitano della Roma ripercorre la sua avventura in Argentina, al Boca Juniors: "Ho dato poco ma questo club mi è rimasto nel cuore. Ho un'idea nella testa: tornare come allenatore" ROMA-PARMA LIVE

In questi giorni il nome di Daniele De Rossi è risuonato parecchio forte in tema di calciomercato. Con la Fiorentina interessata. Indipendentemente dalle voci di mercato, il futuro dell'ex Capitan Futuro sarà comunque in panchina. L'ultima esperienza da giocatore con la maglia del Boca Juniors lo ha segnato particolarmente, tanto da sbilanciarsi in un'intervista a 'La Nacion' esprimendo un deisderio ben preciso: "Ho ben precisa nella mia testa l'idea di tornare in Argentina come allenatore del Boca - dice De Rossi - Potrò anche essere l'ultimo della lista ma la mia idea è questa. Il giorno che firmai la rescissione del contratto ero negli uffici de "La Bombonera", improvvisamente ho alzato la testa e ho visto la Copa Libertadores in una vetrina e mi sono detto: non ho lasciato molto come calciatore, non ho lasciato nulla, per questo voglio tornare in questa squadra che porto nel cuore. Ho già detto a Paolo Goltz che mi farà da assistente".

Andato via solo per questioni di famiglia leggi anche La Fiorentina pensa a De Rossi: ma servirà deroga De Rossi torna sulle motivazioni che lo hanno indotto a interrompere l'avventura in Argentina: "Mi mancava troppo mia figlia maggiore e io mancavo a lei, dovevo tornare, il motivo è stato solo familiare e nessuno avrebbe potuto convincermi a restare, neanche un genio come Riquelme che ha fatto di tutto per provare a trattenermi - dice ancora - Hanno detto che sono venuto in vacanza? Non mi importa quello che dice la gente o i giornalisti, vanno in televisione e devono parlare. Così come gli ex giocatori anche se io non direi mai una cosa del genere nei confronti di una persona che ha fatto il mio stesso mestiere. Non sarebbe rispettoso".

I miei ex compagni li porto nel cuore Sul titolo vinto dal Boca: "Ovviamente ho mandato messaggi a tanti miei ex compagni, ho detto che è stato tutto merito mio... - spiega - Non è vero non amo gonfiare il petto per qualcosa per cui ho fatto poco o niente, sarebbe irrispettoso per chi ha conquistato la vittoria con le unghie e con i denti. La verità è che sento molti miei ex compagni, specialmente Goltz, Soldano e Izquierdoz".

Il calcio argentino è un calcio degno Quanto all'esperienza Argentina e al livello del calcio argentino: "E' un calcio organizzato, anche se non capisco il meccanismo del promedio per decretare le retrocessioni. Magari uno si aspetta di veder spogliatoi brutti, vetri rotti nei quartieri un po' più caldi, ma invece non è stato così, poi io sono stato nel club più importante d'Argentina e sono stato benissimo". De Rossi ha giocato con due idoli dei tifosi argentini ovvero Gabriel Omar Batistuta e Carlos Tevez: "Batistuta? Ero un ragazzino quando ho giocato con lui, volevo solo abbracciarlo e baciarlo - spiega - Tevez? Quando sei un campione e dicono che ormai non sei più di livello, giochi e zittisci tutti, e lui ha fatto così".