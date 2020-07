Vincere uno scudetto e segnare su punizione, Francesco Totti ricorda ancora molto bene come fare entrambe le cose. Lo dimostra l'esito del campionato organizzato dalla Lega Calcio a 8, che l'ex capitano della Roma ha vinto col suo Sporting Club, e il gol decisivo messo a segno proprio da Totti nella finale contro la Lazio, vinta per 2-1. Un destro potente su calcio piazzato, passato in mezzo a una selva di gambe, che è valso la vittoria finale e il primo tricolore della sua nuova carriera, certamente meno importante di quello conquistato in giallorosso in quel 17 giugno del 2001, ma comunque festeggiato alla grande dai compagni e dall'allenatore Carlo Cancellieri, chiamato a gran voce da Totti al momento della premiazione per alzare il trofeo al cielo.