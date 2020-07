L'allenatore olandese, in Italia all'Inter per pochi giorni, chiude la sua esperienza in MLS dopo gli ultimi pessimi risultati alla guida dell'Atlanta United. Tre sconfitte in tre gare senza mai segnare, che hanno portato alla separazione consensuale con il club



Frank De Boer e l’Atlanta United si separano: un “divorzio consensuale”, “di comune accordo”, come si legge nel comunicato del club della MLS. L’allenatore olandese, all’Inter per appena 85 giorni all’inizio della stagione 2016/17 (14 partite in tutto, con 7 sconfitte), paga l’ultima sconfitta contro l’FC Cincinnati (1-0), allenato da un collega (e compagno di nazionale) olandese, Jaap Stam, e più in generale i risultati non all’altezza delle aspettative per un club che appena due anni fa vinceva il campionato con il Tata Martino in panchina.

Tre sconfitte in 3 gare (tutte per 1-0), zero gol fatti e ultimo posto nel gruppo E, il gironcino in cui l’Atlanta United è stato inserito dopo la ripartenza della MLS negli States.