Anche in Cina è ripartito il calcio, con la ripresa della Super League. E significativo è stato il ritorno in campo di Marouane Fellaini, l'unico giocatore di questo campionato a essere risultato positivo al Covid-19. Il 32enne centrocampista belga è rientrato alla grande, segnando una tripletta nella partita che il suo Shandong Luneng ha vinto per 2-3 sul campo del Dalian Pro di Rafa Benitez e Marek Hamsik. Con la sua squadra sotto di un gol, Fellaini si è scatenato facendo tre reti tra il 79' e l'86' e regalando ai suoi una bellissima vittoria all'esordio in campionato. Una grande gioia per il calciatore belga, che era stato ricoverato per tre settimane in ospedale a causa del coronavirus anche se la società dello Shandong Luneng aveva assicurato che il 32enne non aveva alcun sintomo.