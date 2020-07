Il calcio giocato è pronto a ripartire anche in Cina, Paese dove nei mesi scorsi è scoppiata la pandemia da Covid-19 che si è poi allargata in tutto il mondo. Con cinque mesi di ritardo rispetto alla data inizialmente preventivata (22 febbraio 2020) per la partenza della nuova stagione, la Super League tornerà protagonista sabato 25 luglio e la prima squadra a scendere in campo, 12.15 orario italiano, sarà il Guangzhou Evergrande, squadra campione di Cina in carica allenata da Fabio Cannavaro, che sfiderà lo Shanghai Shenhua. Per l'avvio del campionato le 16 squadre saranno divise in due gruppi e giocheranno solo in due città: la città portuale di Dalian (nord-est) e la città di Suzhou (est) vicino a Shanghai con un protocollo rigorosissimo.