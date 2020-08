Una Liga da protagonista per l'eterno Sergio Ramos, difensore goleador del Real Madrid che ha propiziato il 34° scudetto dei Blancos. Ben 11 centri segnati, bottino invidiabile ma non il migliore nel XXI secolo: considerando il numero di reti per ogni singolo campionato (top 5 d'Europa), Transfermarkt ha stilato i 20 centrali più prolifici. E davanti a tutti c'è un ex protagonista della Serie A, due volte sul podio