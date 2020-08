Contagi da rientro, giovani positivi dopo vacanze

Appello presidi: servono 20 mila aule in spazi alternativi scuole

"Sono circa 20mila le aule che dovranno essere allestite in spazi alternativi agli istituti in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. Per oltre il 50% non sono ancora stati trovati gli spazi. Le criticità sono a macchia di leopardo, ma si registrano maggiormente nelle grandi città come Roma". Lo riferisce l'Associazione Nazionale Presidi