Avventura dietro ai fornelli per Alvaro Recoba, che sarà uno dei protagonisti di MasterChef Celebrity in Uruguay. Il 'Chino', attualmente Direttore delle Relazioni internazionali al suo Nacional a Montevideo, riuscirà a incantare con le sue ricette così come faceva con il suo mancino in campo?

Nuova avventura per Alvaro Recoba. Questa volta, però, il campo da calcio non c'entra davvero nulla: il 'Chino', infatti, sarà tra i protagonisti di MasterChef Celebrity in Uruguay. Ad annunciarlo è stato l'account Twitter del programma, alla sua prima edizione nel paese con i personaggi famosi nei panni dei cuochi. L'ex giocatore di Inter, Venezia e Torino, 69 presenze con la Celeste, sarà dunque dietro ai fornelli così come capitato in passato a un suo ex collega calcistico come Lorenzo Amoruso, ma anche all'ex rugbista della Nazionale Andrea Lo Cicero. Recoba, che attualmente ricopre l'incarico di Direttore delle Relazioni Internazionali al suo Nacional, è stato presentato come esperto in 'Olimpicos' (de copetin), una sorta di sandwich con pane bianco, maionese, lattuga, uovo sodo, prosciutto e formaggio. Riuscirà il 'Chino' a incantare il Cracco uruguaiano così come faceva con il suo magico mancino in campo?