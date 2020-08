Ballack operato per un tumore alla schiena

La scoperta solo poche settimane fa, poi l’operazione d’urgenza per Michael Ballack. L’ex campione tedesco, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, ha scoperto di avere un tumore alla schiena ed è stato subito sottoposto a un intervento molto delicato. L’operazione è andata bene ma bisognerà aspettare qualche giorno per capire le condizioni dell’ex centrocampista, al momento in Portogallo per la convalescenza.



Ballack avrebbe appreso di essere malato circa cinque settimane fa, quando una serie di controlli ha evidenziato la presenza di un tumore vicino al midollo spinale.