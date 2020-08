1/11

Appaiate nella classifica dei club più titolati in Europa (considerando le vittorie in Coppa dei Campioni e Champions League, Coppa Uefa ed Europa League, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea) Inter e Siviglia si sfideranno per aggiungere un altro trofeo alla loro collezione. Una Europa League che porterebbe il conto a 7, a -1 dalla Juventus. E non è tutto: perché la vincitrice sfiderà i campioni della Champions (Bayern o Psg) il 24 settembre per la Supercoppa. E in caso di “double” la Juve verrebbe raggiunta. Ecco la top 10