Berlusconi positivo al Covid: è asintomatico

Il proprietario del Monza ed ex patron del Milan è asintomatico e in isolamento domiciliare nella sua villa di Arcore. Lo scorso 25 agosto era risultato negativo dopo aver effettuato un doppio tampone

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. A dare la notizia della positività dell'ex patron del Milan, oggi proprietario del Monza, è stato Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, che ha fatto sapere che "Berlusconi è asintomatico e in isolamento domiciliare".

Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si sottopose al doppio tampone per il Covid, che però risultò negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Nel periodo precedente Berlusconi aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, che venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi.