Premier Conte: "Inopportuno riaprire gli stadi"

l Premier Giuseppe Conte ha parlato della possibilità di rivedere in tempi brevi il pubblico negli impianti sportivi: "Nello stadio l'assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla festa del 'Fatto Quotidiano' toccando anche il tema del ritorno degli spettatori negli impianti sportivi. Netta la posizione di chiusura del Premier: "Nello stadio l'assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna". Sulle preoccupazioni per la gestione della pandemia di Covid-19 nei prossimi mesi Conte ha voluto lanciare un messaggio di speranza: "Per l' autunno sono fiducioso: penso a misure circostanziate". Sull'aumento dei nuovi casi di coronavirus: "Scopriamo più contagiati in rapporto a un più alto numero di persone che fanno il test, la cosa è fisiologica. Ci dimostriamo ancora una volta responsabili e disciplinati, rispetto ad altri paesi. I numeri rimangono contenuti, nonostante un effetto agostano per le ferie".