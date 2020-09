Morto Casillo, il presidente del Foggia di Zeman

È morto Pasquale Casillo , storico presidente del Foggia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Gravemente malato, si è spento all'ospedale di Lucera , nella provincia della città pugliese; avrebbe compiuto 72 anni il prossimo ottobre. Soprannominato "re del grano" per l'importanza come produttore agricolo nel Sud Italia, fu l'artefice del " Foggia dei miracoli " con Zdenek Zeman in panchina tra il 1989 e il 1994.

Il Foggia dei miracoli e Zemanlandia

Casillo ingaggiò Zeman nell'estate 1989 per guidare il Foggia appena promosso in Serie B. L'allenatore era già stato con i pugliesi due anni prima, ma questa esperienza sarà ricca di successi. Due anni dopo otterrà la promozione in Serie A grazie al tridente composto da Baiano, Signori e Rambaudi e nel massimo campionato sfiorerà la qualificazione in Coppa UEFA, chiudendo per due volte al nono posto e una all'undicesimo. Nel 1994 si trasferirà alla Lazio, dove porterà con sé proprio Signori e Rambaudi. Ritroverà il presidente Casillo e il direttore sportivo Pavone sia ad Avellino nella stagione 2003/04 che di nuovo al Foggia nella stagione 2010/11.