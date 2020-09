Non ci avrebbe mai creduto se non gli avessero mostrato logo e maglia ufficiale. Eppure in Spagna, precisamente a Siviglia, è stata fondata in suo onore una società di calcio amatoriale a 7: Società Sportiva Sabrina Salerno. L'iniziativa è nata da un gruppo di trentenni appassionati anche di calcio italiano che hanno voluto omaggiare la cantante e showgirl: "Una squadra dedicata a me? - ha commentato Sabrina Salerno all'Adnkronos - La notizia mi è stata mandata subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di calcio sia mai stata dedicata ad una cantante. Hanno usato parole molto gentili e di ammirazione, sia per la musica che per la bellezza. Magari quando inizierà il campionato andrò a seguire la prima partita. Non sono sorpresa che sia avvenuto in Spagna, perché è stato uno dei primi Paesi che mi ha dato la popolarità e il successo, quindi non mi stupisce".

Il logo di colore prevalentemente azzurro riporta una silhouette di una donna, il nome del club e il motto 'Gloria e disordine': "Il logo? E' diversa dalla mia siluette - sottolinea - motto 'gloria e disordine' lo trovo geniale". La spiegazione sulla scelta del motto arriva proprio dai ragazzi: "La gloria già ce l'abbiamo, il disordine inizia quando la palla comincia a rotolare in campo". Ma perché la scelta è ricaduta su Sabrina Salerno? "Vogliamo omaggiare Sabrina per la sua musica, per la sua bellezza e perché è apparsa nelle nostre vite proprio nel momento in cui abbiamo cominciato a dare calci a un pallone. E poi siamo tutti appassionati di calcio italiano e quindi è un modo anche per chiudere il cerchio". Il merchandising è già partito e già sono numerose le richieste per avere una maglia della squadra. Chissà se la stessa Sabrina ne richiederà una...