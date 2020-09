L'Accademia che forma i giovani talenti dello Sporting Lisbona verrà intitolata a Cristiano Ronaldo, 'sbocciato' proprio nel club biancoverde. Lo ha annunciato lo stesso Sporting, che in questo modo vuole rendere omaggio "al miglior calciatore portoghese di tutti i tempi", si legge in una nota pubblicata dal club: "L'Accademia immortalerà il nome del più grande giocatore che vi si è formato - continua il comunicato - e servirà d'ispirazione a tutti i giovani talenti". Una celebrazione per l'intitolazione, alla presenza del diretto interessato, sarà organizzata in una data ancora da fissare. Ronaldo, che ha cominciato la stagione con la Juventus con il gol alla Sampdoria, in passato si è recato al Josè Alvalade anche in veste di tifoso.