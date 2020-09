Chelsea, tris di Havertz. Kean gol, Everton avanti

Terzo turno di League Cup in Inghilterra, con altre big della Premier che scendono in campo dopo il successo del Manchester United sul Luton Town. Fa festa il Chelsea, che riscatta il brutto ko subito dal Liverpool nell'ultima giornata di campionato rifilandone sei al Barnsley, squadra che milita in Championship. Lampard fa un po' di turnover, schierando Caballero al posto di Kepa (al centro delle critiche dopo il clamoroso errore sul gol di Manè) e i vari Thiago Silva - all'esordio con i Blues - Kovacic e il solito Kai Havertz, eroe di serata con la sua tripletta. Di Abraham, Barkley e Giroud le altre reti. Colpaccio dell'Arsenal, che espugna il campo del Leicester, il quale aveva vinto le prime due di campionato proprio come i Gunners. La squadra di Arteta centra così la quarta vittoria stagionale su altrettanti match, decisivi l'autogol di Fuchs e la rete al 90' di Nketiah. Non si ferma più neanche Ancelotti, che continua a volare con il suo Everton: 5-2 al Fleetwood Town (terza serie), in rete anche Moise Kean. Goleada del Newcastle, che ne fa sette sul campo del Morecambe.