Un esordio da dimenticare quello di Gonzalo Higuain con la maglia dell’Inter Miami, club di proprietà di David Beckham. Dopo la risoluzione contrattuale con la Juventus il Pipita ha scelto di ripartire dall’MLS, ma la sua avventura americana è iniziata nel peggiore dei modi. L’argentino infatti ha fallito, tirando alle stelle, un calcio di rigore che avrebbe permesso alla sua squadra di riaprire il match – il risultato al momento del penalty era di 2-0, 3-0 invece il finale a favore dei Philadelphia Union – e ha sfiorato la rissa con gli avversari che hanno festeggiato in maniera poco rispettosa secondo il Pipita. Giornata da dimenticare per Higuain e momento che continua a essere molto delicato per l’Inter Miami – squadra dove gioca anche l’altro ex Juve Matuidi –, ultimi in classifica nella Eastern Conference in compagnia del DC United, con soli 11 punti ottenuti in 14 partite.