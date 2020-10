Uno strumento ideato con il supporto dell'Università di Padova sfrutta i raggi di luce per sanificare i palloni di pallavolo, basket e calcio. La realizzazione del progetto permette di offrire un supporto per affiancare il mondo dello sport nella resistenza al Covid-19

Si chiama "Lightoop" , nasce in Friuli ed è stato presentato a Spilimbergo: l'innovativo dispositivo di disinfezione per articoli sportivi è un manifesto della voglia di tornare a giocare in sicurezza. Questa soluzione ecosostenibile per sanificare i palloni da calcio, pallavolo e basket sfrutta i raggi di luce e in un minuto di azione raggiunge il suo scopo. Il contenimento dei costi, altro obiettivo centrato, si spiega con un dato: 1 euro di corrente equivale a 5400 palloni sanificati.

Nasce così “Lightoop“, strumento brevettato e certificato che prevede la possibilità di sanificare tutte le tipologie di sfere dedicate allo sport (al momento non è previsto l’utilizzo per i palloni da rugby e football americano) attraverso l’irradiazione in pochi secondi di raggi UV-C in ambiente a chiusura stagna. Alla riapertura dello strumento, i palloni sono pronti per tornare in campo.