Tornei, corsi, premi: Esports Academy si rinnova

Tornei, classifiche, corsi

Esports Acadamy - agenzia di consulenza ed organizzazione eventi per il settore del gaming competitivo fondata già nel 2017 - nella sua nuova veste propone attività su diversi titoli di gioco. Da Pes a Fifa, ma non solo. I giocatori potranno sfidarsi in tornei competitivi, settimanali e mensili, per vincere premi immediati ed ottenere punti, validi per la classifica generale. Ogni utente, con la registrazione, avrà una dashboard riservata, dove troverà i propri dati personali, comunicazioni, il proprio punteggio con eventuali badge e i prodotti acquistati. Non solo, la piattaforma prevede infatti un marketplace dedicato a corsi e coaching individuali realizzati dai migliori esperti del settore. Tra questi già presenti (in pre-order) quelli di Fifa21 e Pes2021. Eventuali sponsor e partner potranno richiedere la generazione di pagine dedicate con propri tornei e news. Ma anche scouting, eventi, formazione e consulenza tra i servizi disponibili di Esports Academy.