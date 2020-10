Nel testo del Dpcm in attesa di essere firmato sono contenute le nuove limitazioni anti-Covid previste per lo sport. Dovrebbero essere salve l'attività dilettantistica e quelle dei settori giovanili. Stop al calcetto amatoriale e tutte quelle pratiche sportive che non rientrano nell'ambito di società affiliate a federazioni o a enti di promozione CORONAVIRUS, TUTTE LE NOTIZIE LIVE

Potrebbe essere approvato a breve il nuovo Dpcm sulle restrizioni in materia di Covid-19. Proprio in queste ore è in atto un confronto tra il Governo, i Presidenti di Regione e i rappresentanti degli altri enti locali per definire la questione. Nel nuovo testo verrà inserito il concetto di sport 'amatoriale', che dovrebbe subire lo stop, mentre all'attività dilettantistica e di settore giovanile sarebbe consentito di andare avanti. Non ci dovrebbe essere, dunque, un blocco totale dello sport rimanendo escluse dal divieto le attività federali e degli enti di promozione. Cosa vuol dire? Se una partita o un evento sportivo rientra nell'ambito delle attività organizzate da associazioni sportive affiliate a una federazione o ad un ente non ci dovrebbero essere problemi. Se dei cittadini privati volessero svolgere un'attività sportiva (calcetto, basket ecc.) prenotando un campo presso una società sportiva non potranno farlo.