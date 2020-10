Maradona e il mondo del calcio festeggiano Pelé

In questa giornata per Pelé, che compie 80 anni, sono arrivati tantissimi messaggi sui social per la leggenda brasiliana: da Neymar a Vieri, Klopp e Mourinho e anche dal suo più grande rivale nella corsa al titolo del più grande: Diego Armando Maradona. "Voglio unirmi a questo tributo universale - ha scritto il Pibe de Oro su Instagram - felice compleanno al re"

È l'unico giocatore ad aver vinto tre Mondiali, con 1363 partite e il record di 1281 gol in carriera: Edson Arantes do Nascimento detto "Pelé" compie 80 anni e tutto il mondo del calcio gli ha tributato un doveroso omaggio. Tanti i messaggi sui social da grandi campioni come Ronaldo, Neymar, Vieri, ma anche allenatori (Mourinho, Klopp, che ha anche accennato la canzoncina di auguri per la leggenda del Santos e della Nazionale brasiliana). E poi il messaggio che quasi non ti aspetti, dal suo più "accreditato" rivale per il trono del numero 1: Diego Armando Maradona. Tra l'argentino e Pelè non è mai corso buon sangue, ma non sono mancati dei momenti di distensione, come la storica "pax" del 2005 nella trasmissione televisiva "La Noche del Diez", condotta appunto dal Pibe de Oro. "Voglio unirmi a questo tributo universale - ha scritto Maradona sul suo account Instagram - e auguro felici 80 anni al Re".