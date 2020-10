Pelé festeggia 80 anni: 10 curiosità su 'O Rei'

4/20 ©LaPresse

IL RECORD DEI MILLE GOL Per la Fifa le reti realizzate da Pelè in carriera sono 1281 in 1363 incontri, di cui 761 in 821 gare ufficiali (media realizzativa pari a 0,92 gol a partita). Il millesimo sigillo arrivò su rigore la sera del 19 novembre del 1969, al Maracanà, in un Vasco De Gama-Santos, match della Taca de Prata (il torneo "Roberto Gomes Pedrosa"). Pare che ci vollero quasi 10 minuti prima di battere il penalty, tanti erano i fotografi e i tifosi che vollero appostarsi dietro la porta di Andrada per non perdersi quel momento storico.