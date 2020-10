Una scoperta emozionante. Così la Nasa aveva definito la novità annunciata in conferenza stampa, notizia che riguarda la Luna e che rappresenta una svolta per le future missioni umane. L'acqua sulla Luna c'è per davvero e potrebbe essere più accessibile del previsto. Lo dimostrano due studi pubblicati su Nature. Il primo, coordinato dalla Nasa, dimostra la scoperta inequivocabile della molecola di acqua (H2O) rilevata per la prima volta sulla Luna dal telescopio volante Sofia. Il secondo studio, condotto dall'Università del Colorado, stima invece che oltre 40.000 chilometri quadrati di superficie lunare potrebbero intrappolare acqua sotto forma di ghiaccio in piccole cavità ombreggiate. La novità, quindi, non riguardava uno dei tanti palloni finiti lì - metaforicamente - dopo essere stati calciati in modo sbagliato dal dischetto dell'area di rigore. Penalty "tirati sulla Luna" divenuti celebri e che ancora oggi restano nella memoria collettiva, o per il clamoroso errore o per l'importanza del match. Ecco i più famosi.

Il rigore di Baggio a Usa '94

È probabilmente il rigore sbagliato più famoso della storia. La cornice è la finale del Mondiale del 1994 a Pasadena tra Italia e Brasile: gli azzurri falliscono i penalty con Baresi e Massaro, ma l'errore dal dischetto decisivo si rivela quello di Baggio: il Divin Codino "calcia sulla Luna" e la Seleçao diventa campione del mondo. Secondo Taffarel, portiere verdeoro, il rigore era perfetto ma fu Ayrton Senna, scomparso pochi mesi prima, a soffiare il pallone oltre la traversa per regalare questa gioia al popolo brasiliano.