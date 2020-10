Il presidente della Fifa è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il massimo organo calcistico mondiale, che ha aggiunto: "Infantino ha sintomi lievi e rimarrà in isolamento per almeno dieci giorni. La Fifa gli augura sinceramente una pronta guarigione"

Gianni Infantino, presidente della Fifa, è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato dal massimo organo calcistico mondiale. Ai vertici della Fifa dal 2016 e confermato nel 2019, il 50enne italo-svizzero si è immediatamente isolato dopo la positività al Coronavirus. Il comunicato riporta come Infantino abbia "sintomi lievi" e rimarrà in auto-isolamento "per almeno dieci giorni". La nota prosegue: "Tutte le persone che sono entrate in contatto con il presidente della Fifa negli ultimi giorni sono state informate di conseguenza e sono state invitate a prendere le misure necessarie". In chiusura gli auguri a Infantino: "La Fifa augura sinceramente al presidente Infantino una pronta guarigione".