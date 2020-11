L'incidente dell'ex Inter e Barcellona vicino a Nkongsamba nel suo Camerun. Come riporta la BBC, le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita

Samuel Eto'o è stato coinvolto in un brutto incidente d'auto nel suo Camerun, vicino a Nkongsamba, la capitale del Dipartimento di Moungo. L'ex attaccante di Inter e Barcellona, nonché leggenda del calcio africano, aveva partecipato a dei festival in patria. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, l'auto in cui era alla guida Eto'o si sarebbe scontrata con un autobus. Distrutta la macchina su cui viaggiava. Dopodiché i primi soccorsi e il trasporto in ospedale. In base a quanto riportato dalla BBC, il suo quadro clinico sarebbe stabile e Eto'o non sarebbe in pericolo di vita.