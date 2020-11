La voglia di fare subito gol davanti ai suoi nuovi tifosi e un guerriero Inca tatuato sul braccio, giusto per rimarcare ancora di più il legame con il Perù, Paese che ha dato i natali a sua madre e per il quale adesso lotterà anche in campo. Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, si appresta infatti a indossare per la prima volta la maglia della nazionale peruviana, dopo che è stato convocato dal Ct Gareca per le importantissime sfide di qualificazione Mondiale contro Cile e Argentina, in programma sabato e mercoledì 18 novembre. Due sfide da non fallire, dopo il pareggio all’esordio contro il Paraguay e la sconfitta contro il Brasile per 4-2 nelle prime due gare di qualificazione verso Qatar 2022: molte delle speranze di qualificazione del Perù passano proprio dai gol dell’attaccante del Benevento, che per il suo esordio con la nazionale ha ricevuto una benedizione speciale da parte del guaritore Don Abel.