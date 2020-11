L’idolo dei tifosi del Boca? Verrebbe spontaneo pensare a Maradona, ma la risposta è un’altra, e porta il nome di Juan Roman Riquelme. Due “vite” con la maglia degli xeneizes addosso, dal 1996 al 2002 e poi di nuovo dal 2007 fino a fine carriera, nel 2013, con in mezzo la parentesi spagnola che lo portò a vestire le maglie di Barcellona (per una sola stagione) e Villarreal.

È lui il più amato dai tifosi del club di Buenos Aires, e a svelarlo è un artista argentino, lo scultore Fernando Pugliese, che a Riquelme ha dedicato una statua a grandezza naturale. “Ho ricevuto molte chiamate dai fan del Boca”, ha detto a Olè. “Pensavo che l’idolo più grande fosse Maradona, ma a quanto pare è Riquelme”.

La statua di Riquelme

Alta 1,83 m (proprio come Riquelme) e pesante 50 chili, la statua ha richiesto 50 giorni di lavoro e raffigura Riquelme nella celebre esultanza passata alla storia come “l’esultanza alla Topo Gigio”, dopo che – era l’8 aprile 2001 – il centrocampista del Boca si portò le mani alle orecchie per festeggiare il gol segnato agli eterni rivali del River Plate.