The Best Fifa, la cerimonia in diretta streaming

A Zurigo si assegnano i premi per i migliori giocatori, portieri e allenatori del calcio maschile e femminile. Il "The Best Fifa" è alla sua quinta edizione. Durante la cerimonia anche i premi al gol più bello dell'anno (premio Puskas), a tifosi, al fair play e la top 11 maschile e femminile

I vincitori Miglior portiere (donne) Sarah Bouhaddi (Lione) Miglior portiere (uomini) Manuel Neuer (Bayern Monaco) Puskas award (guarda qui tutti i gol) Heung-Min Son (Tottenham-Burnley, Premier League) Miglior allenatore/allenatrice (donne) Sarina Wiegman (nazionale olandese)