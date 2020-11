11/12

LUIS SUAREZ (Barcellona-Mallorca, Liga)



Una magia di tacco ma, attenzione, tutta l'azione merita una visione approfondita. De Jong per Busquets, Busquets per De Jong, uno-due anche con Sergi Roberto e palla a Suarez. Impossibile segnare? Non per lui, colpo di tacco a battere sul terreno per far impennare il pallone alle spalle del portiere.

GUARDA IL GOL DI LUIS SUAREZ