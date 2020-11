Burdisso: "Se ne è andato un pezzo di noi"

Nicolas Burdisso, in collegamento con Sky Spor24, ha ricordato con commozione Diego Armando Maradona, suo Commissario Tecnico nel Mondiale 2010 in Sudafrica: "Tutti temevamo che potesse arrivare questo giorno che nessuno avrebbe voluto vivere soprattutto in un anno che per l’Argentina, e non solo per il Covid, è stato difficile. Ieri ho visto Crespo che piangeva, lo capisco perché Diego è stato un pezzo di noi, faceva parte della vita di tutti noi argentini, la mia vita girava intorno a quello che faceva, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di essere allenato da lui, appena ho appreso la notizia della morte mi sono venuti in mente i mille momenti che ho vissuto al suo fianco. È la vita, ma lascia un vuoto grandissimo, bisogna guardare avanti e conservare i ricordi dei momenti bellissimi vissuti insieme. L’anno scorso mi chiamò perché voleva conoscere De Rossi che era venuto da noi al Boca, con Daniele andammo a casa sua, stava bene, siamo stati tutto il giorno a parlare di calcio. Diego era un personaggio carismatico, ricorderò per sempre quel giorno".