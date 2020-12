La Uefa ha dato l’ok alla Figc per avviare un corso che dia sia l’abilitazione Uefa B che Uefa A. Il corso è riservato a calciatori di lunga carriera, con diverse presenze in Serie A e in Nazionale. La Federcalcio ha pubblicato i nomi dei 13 allievi ammessi: presenti anche Del Piero, De Rossi e Vieri. Gli iscritti potranno allenare in Serie C oppure fare l’allenatore in seconda in Serie B e Serie A. In seguito, potranno partecipare al Master per guidare le squadre di Serie A

