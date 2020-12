Ieri 14.842 nuovi casi e 634 decessi

Olanda: non esclusa stretta misure prima di Natale

Il premier olandese Mark Rutte non esclude una nuova stretta sulle misure anti-Covid per Natale. "Ci chiedono spesso cosa sarà possibile fare per Natale, sfortunatamente la risposta è niente più di ciò che abbiamo fatto nei mesi recenti", ha detto Rutte alla stampa olandese, spiegando che i numeri non sono buoni, i contagi stanno salendo e anche la pressione sugli ospedali. Per questo non esclude una nuova stretta prima di Natale: "Non dobbiamo scappare dall'eventualità, se serve", ha detto, promettendo che il governo farà di tutto per mantenere almeno la possibilità di invitare a casa i tre ospiti consentiti adesso.