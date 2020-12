Pablito per sempre, la programmazione di Sky Sport

Sky Sport dedica una programmazione speciale per ricordare Paolo Rossi, la leggenda del Mondiale '82, per oltre un decennio compagno di Sky Sport nella vesti di commentatore. Gli appuntamenti di oggi su Sky Sport Uno e sul canale 200. Contenuti disponibili anche on demand

Ciao Pablito. Oggi Sky Sport Uno dedica una programmazione speciale a Paolo Rossi. Nel corso della giornata anche Sky Sport24 ricorderà il campione, la leggenda della Nazionale italiana del Mondiale 1982 con approfondimenti e collegamenti con chi ha giocato con lui nel corso della sua lunga carriera con i club e con la maglia azzurra.

Su Sky Sport Uno alle 12.15 (e alle 16) appuntamento con "I Signori del Calcio", una lunga chiacchierata tra Giorgio Porrà e Pablito, che riavvolge in nastro per raccontare, a distanza di oltre 30 anni, la storica vittoria al Mondiale di Spagna. Alle 13.00, 16.45 e mezzanotte e mezza andrà invece in onda "Buffa Racconta Storie Mondiali: Italia Mundial". Contenuti disponibili anche on domand.