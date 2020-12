8/8

Intanto, la moglie di Pablito ha commentato la notizia del furto avvenuto nella loro casa di Bucine, in provincia di Arezzo, mentre a Vicenza si stavano celebrando le esequie. “Non bastava la morte di Paolo e lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi – ha detto Federica Cappelletti a QN - Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce”

FURTO A CASA DI PAOLO ROSSI DURANTE IL FUNERALE