Decine di anni trascorsi insieme ai posti 32 e 33 della tribuna dello stadio Saraçoglu, a sostenere il Fenerbahce, sempre uno vicino all'altra, come nella vita. Quella coppia di anziani abbonati era diventata famosa ed erano stati ribattezzati affettuosamente "zia Ihsan" e "zio Mumtaz". Specialmente la donna era diventata un simbolo per i tifosi, quando dopo la morte del marito nel 2016 non aveva smesso di andare a vedere tutte le gare interne della squadra turca. All'inizio del mese si è spenta e il Fenerbahce ha deciso di collocare due sagome di cartone, raffiguranti zio Mumtaz e zia Ihsan, ai loro posti abituali in tribuna. "Sarete con noi in ogni partita. Siete nei nostri cuori, non vi dimenticheremo mai" è il messaggio del club a questa coppia speciale.