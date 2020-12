Premi Fifa: Ronaldo vota Messi... che non ricambia

1/20 ©Getty

È stato il trionfo di Robert Lewandowski al "The Best Fifa Awards 2020" e non poteva essere altrimenti per l'attaccante polacco, protagonista di un'annata stellare con il Bayern Monaco. Il 32enne bomber di Varsavia ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo e Leo Messi, rispettivamente secondo e terzo per il premio di migliore giocatore, vincendo con delle percentuali di voto "bulgare".





The Best Fifa Awards 2020: tutti i vincitori di questa edizione