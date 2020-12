Il calcio regala tante belle storie. Una di queste ha come protagonista Mattia Agnese, aspirante calciatore classe 2003 che milita nelle giovanili dell'Ospedaletti. Un ragazzo qualunque, che va a scuola e ha la passione per il pallone con il sogno un giorno di giocare tra i professionisti. Il 30 gennaio 2020 è diventato un eroe per aver salvato la vita a un avversario in campo, Matteo Briano, rimasto a terra privo di sensi dopo uno scontro di gioco. Tra l'apprensione di tutti i giocatori in campo, Mattia Agnese intervenne subito, praticando al giovane collega un massaggio cardiaco risultato poi decisivo e imparato grazie a dei tutorial su YouTube. Per questo gesto, il giovane giocatore dell'Ospedaletti è stato prima inserito nella Hall of Fame del calcio italiano e, successivamente, è stato anche premiato dalla FIFA con il Fair Play Award, nella manifestazione di fine anno nella quale vengono assegnati i vari riconoscimenti del mondo del calcio.