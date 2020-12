"Orgoglioso di essere paraguayano. Chila presidente" . Con queste parole, e questo slogan, l'ex portiere José Luis Félix Chilavert González, per tutti José Luis Chilavert, ha annunciato il proprio ingresso nel mondo della politica. In Paraguay - repubblica presidenziale - le prossime elezioni si svolgeranno nel 2023 , e lì correrà anche l'ex portiere autore di più di cinquanta reti. Sul campo da calcio aveva dato vita a una lunga carriera, che lo aveva portato ad essere riconosciuto tra i migliori portieri al mondo. Dodici trofei con le proprie squadre, tra cui quattro campionati argentini, una Libertadores col Vélez nel 1994 e la partecipazione a due Mondiali. È stato eletto tre volte miglior portiere al mondo secondo la IFFHS (la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio). E vanta più di cinquanta gol in carriera, lui che era specializzato sui rigori e sulle punizioni, e che ora inizierà una nuova vita del mondo della politica. Come tanti altri ex calciatori.

I precedenti

Se pensiamo a calcio e politica l'esempio più celebre è quello di George Weah, l'ex Pallone d'Oro 1995 e campione d'Italia col Milan che, tuttora, ricopre la carica di Presidente della Liberia. Eletto nel 2018, è diventato il venticinquesimo leader della storia del proprio Paese. Tra i tanti, c'è anche un altro ex rossonero come Kakhaber Kaladze, che era stato eletto deputato in Georgia nel 2012 e aveva ottenuto la carica di Ministro dell’Energia (dal 2012 al 2017). Oggi è sindaco della capitale Tiblisi. Il messicano Cuauhtémoc Blanco (lo ricorderete per il famoso dribbling saltando col pallone stretto tra i piedi) è attualmente governatore dello stato messicano di Morelos. El Jardinero, Julio Cruz, si era candidato a "intendente" del distretto di Lomas de Zamora. Hakan Sukur era stato eletto parlamentare nel 2011 nella sua Turchia, ma poi è stato costretto a lasciare il proprio Paese per motivi politici. E ancora, Romario era entrato nel parlamento brasiliano nel 2010, mentre il suo ex compagno di reparto Bebeto era eletto come deputato regionale.